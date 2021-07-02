وزارة النقل السورية تسيّر رحلة جوية لإجلاء السوريين العالقين في الهند

أعلنت وزارة النقل السورية عن تسيير رحلة جوية في الـ11 من الشهر الجاري إلى الهند لإجلاء الطلبة السوريين العالقين هناك.

وقالت الوزارة إن ذلك سيكون “وفقا للإجراءات والشروط الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة”.

وأوضحت الوزارة أن الطائرة ستقلع من مطار نيودلهي في الساعة 5.20 فجرا بالتوقيت المحلي، وتصل مطار دمشق الدولي الساعة 7.50 صباحا بالتوقيت المحلي.

وطلبت الوزارة عبر صفحتها الرسمية مراجعة مكاتب المؤسسة في دمشق وباقي المحافظات بدءا من يوم غد “لتسديد قيمة بطاقات السفر”.

وأشارت إلى أن يتم ذلك “وفقا لتعليمات مصرف سوريا المركزي وقائمة الأسماء المرسلة من سفارة الجمهورية العربية السورية في نيودلهي”.

المصدر: روسيا اليوم