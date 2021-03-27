وزير الخارجية الأميركي يترأس اجتماعاً لمجلس الأمن حول سورية الإثنين

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، أن وزير خارجيتها أنتوني بلينكن سيرأس بعد غد الإثنين جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع الإنسانية في سورية.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن بيان وزعته البعثة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة على الصحافيين أمس الجمعة، أن بلينكن سيرأس الإثنين المقبل جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع الإنسانية في سورية، في مؤشر إلى عودة الزخم الأميركي إزاء الملف السوري. وأوضح بيان البعثة الأميركية أنه “في إطار الرئاسة الأميركية لأعمال مجلس الأمن خلال مارس/آذار الحالي، سيرأس بلينكن اجتماع المجلس بشأن الوضع الإنساني في سورية بحضور افتراضي، وسيعزز دعم الولايات المتحدة للشعب السوري من أجل وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والوصول الإنساني من دون عوائق إلى كل المجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء سورية”.

وأشار البيان إلى أن بلينكن سيعقد اجتماعين خاصين مع كلّ من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير.

ومنذ وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض، طرحت العديد من التساؤلات حول موقع الملف السوري في أولويات الإدارة الأميركية الجديدة، والتي أشارت في غير مناسبة إلى رفضها جرائم نظام الأسد ولا سيما خلال الأسبوعين الماضيين، تزامناً مع الذكرى السنوية العاشرة لانطلاق الثورة السورية.

وقبل يومين، أقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار يدعو إلى مساءلة نظام الأسد عن جميع جرائمه التي ارتكبها خلال السنوات العشر الماضية، والتشديد على ضرورة إيجاد حلّ سياسي للصراع في سورية.

إلى ذلك، كشفت وزارة الخارجية الأميركية عن اجتماع لوزراء خارجية المجموعة المصغرة من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش” سيعقد في 30 مارس/آذار الجاري.

وقالت الوزارة إن بلينكن سيجتمع مع نائب رئيس الوزراء البلجيكي ووزيرة الخارجية صوفي ويلميس افتراضياً، لمراجعة الجهود المتواصلة ضمن حملة التحالف لإلحاق هزيمة دائمة بتنظيم “داعش”. وأضافت في بيان لها، أنه ستتم مناقشة سبل مواصلة الضغط على فلول تنظيم “داعش” في العراق وسورية، ومكافحة شبكاته في كل مكان آخر، ويشمل ذلك أفريقيا.

من جهة أخرى، طالبت الأمم المتحدة بريطانيا بعدم تخفيض المساعدات المقدمة إلى سورية في خلال مؤتمر بروكسل الأسبوع المقبل، محذرة من تبعات ذلك على المنطقة، وفق ما ذكرت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية.

المصدر: العربي الجديد