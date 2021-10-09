المرصد السوري لحقوق الانسان


وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى سورية بعد يومين في لبنان

توجه وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، صباح اليوم السبت، إلى دمشق للقاء المسؤولين في النظام السوري بعد انتهاء زيارته للبنان التي استغرقت يومين.

وزيارة عبداللهيان لسورية، هي الثانية له منذ تعيينه بهذا المنصب في 25 أغسطس/أب الماضي.

وأجرى وزير الخارجية الإيراني زيارته الأولى لسورية في 29 أغسطس/أب الماضي، والتقى رئيس النظام السوري، بشار الأسد ووزير خارجيته فيصل المقداد.

وأكد عبداللهيان خلال هذه اللقاءات أن بلاده ستطلق “مرحلة جديدة من العلاقات التجارية والاقتصادية مع سورية”، واصفاً العلاقات معها بأنها “استراتيجية”.

المصدر:العربي الجديد

لتبقى على اطلاع باخر الاخبار يرجى تفعيل الاشعارات

قد يعجبك ايضا المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول