وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى سورية بعد يومين في لبنان

وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى سورية بعد يومين في لبنان

توجه وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، صباح اليوم السبت، إلى دمشق للقاء المسؤولين في النظام السوري بعد انتهاء زيارته للبنان التي استغرقت يومين.

وزيارة عبداللهيان لسورية، هي الثانية له منذ تعيينه بهذا المنصب في 25 أغسطس/أب الماضي.

وأجرى وزير الخارجية الإيراني زيارته الأولى لسورية في 29 أغسطس/أب الماضي، والتقى رئيس النظام السوري، بشار الأسد ووزير خارجيته فيصل المقداد.