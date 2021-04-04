وزير الخارجية السعودي: كلنا بحاجة لاستقرار سورية

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في مقابلة مع قناة CNN الامريكية، في جوابه عن سؤال بخصوص موقف الرياض من الأزمة السورية وتمسك بشار الأسد بالسلطة، برغم حجم الدمار والخراب الذي طال البلاد طيلة عشر سنوات، إن بلاده لازالت تشدد على اتخاذ الأسد خطوات عاجلة لإيقاف الحرب وإيجاد حل سياسي باعتبار الحل السبيل الوحيد لإنقاذ البلد.

وأفاد الوزير السعودي بأن بلاده تدعم الخطط التي ترعاها الأمم المتحدة وتشارك فيها المعارضة السورية والنظام، لافتا إلى أن الجميع بحاجة إلى استقرار سورية وهذا يتطلب حلا وسطيا من قبل الحكومة السورية أولا.

وأضاف أن النظام والمعارضة بحاجة إلى العمل سويا وتظافر الجهود والمضي قدما نحو الحل، مشيرا إلى ان السعودية ستظل تدعم كل جهود الأمم المتحدة.

وتتهم المملكة العربية السعودية الأسد بعدم جديته للمضي نحو مرحلة انتقالية تنهي المأساة.