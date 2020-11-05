المرصد السوري لحقوق الانسان


وزير الداخلية الفرنسي يعلن حلّ منظمة “الذئاب الرمادية” القومية التركية

توعّدت تركيا الأربعاء بـ”رد حازم” على حلّ السلطات الفرنسية جماعة “الذئاب الرمادية” التركية القومية المتطرفة، واصفة القرار الفرنسي بأنه “استفزاز”.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان “نشدد على ضرورة حماية حرية التعبير والتجمّع للأتراك في فرنسا”، مضيفة “سيكون ردنا على هذا القرار حازما إلى أقصى الحدود”.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء قرر حلّ مجموعة الذئاب الرمادية القومية التركية المتطرفة، وذلك بعد توجيهات من الرئيس الفرنسي إيمانويب ماكرون.

وأثار عناصر من المنظمة المذكورة شغباً في مدينة ديجون الفرنسية منذ أيام على خلفية المواجهة الكلامية التي دارت بين باريس وأنقرة حول الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد.

وقال دارمانان إن المجموعة تحضّ على الكراهية والعنف كما أنها تورّطت في أعمال عنف على الأراضي الفرنسية.

المصدر: يورو نيوز

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