وزير الدفاع التركي: قواتنا المسلحة تحمي مصالح بلادنا في الداخل والخارج

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن القوات المسلحة لبلاده تواصل حماية حقوق ومصالح تركيا داخل وخارج البلاد.

وقال أكار، في كلمة ألقاها الاثنين، خلال اجتماعه مع أعضاء من جمعية الضباط المتقاعدين في مقر الوزارة في أنقرة، إن “القوات المسلحة ماضية في حماية حقوق ومصالح تركيا داخل وخارج البلاد، في كل من سوريا والعراق وقبرص وأذربيجان وليبيا وشرق البحر المتوسط ​​والعديد من المناطق الجغرافية الأخرى”.

وأضاف أكار أن “القوات المسلحة التركية تقدم تضحية كبيرة في سبيل تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي”.

وحول الرسالة الصادرة عن 103 ضباط متقاعدين برتبة أميرال من القوات البحرية بشأن مشروع قناة اسطنبول واتفاقية مونترو، قال أكار: “نشر مثل هذا البيان لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بديمقراطيتنا والتأثير سلبا على معنويات ودوافع أفراد القوات المسلحة التركية وإسعاد أعدائنا”.