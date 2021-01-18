وزير دفاع تركيا في بغداد وتفاهم عراقي – تركي ضد احتمال دعم بادين استقلال كردستان

لجنة الأمن البرلمانية قالت ان انسحاب القوات التركية من شمال العراق أولوية لبغداد وإن الجانب العراقي يريد إلغاء اتفاق عراقي تركي سابق يسمح بتوغل الجيش التركي في الأراضي العراقية بعمق 30كم لمحاربة حزب العمال الكردستاني المعارض الذي يتخذ من مناطق شمال البلاد أراضي حرب ضد الأتراك …

أكد تقرير اللجنة ان بغداد قلقلة جدا من سياسات الرئيس الأمريكي المقبل جو بايدن بشأن دعم استقلال اقليم كردستان وربما يعترف الأمريكيون باستفتاء الاستقلال الذي جرى في سبتمبر العام 2017 ولذلك تريد بغداد تعزيز التعاون العسكري مع أنقرة تحسبا لتطورات بهذا الملف في المستقبل المنظور .

التقارب العسكري بين بغداد وانقرة يأتي في ظل توافق شيعي – سني وسط استمرار الخلافات السياسية بين الحكومة العراقية وبين الأكراد حول ملفات عدة أبرزها النفط و الأموال .