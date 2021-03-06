وزير لبناني في دمشق لبحث ملف “النازحين”

أكد المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية والسياحة اللبناني، رمزي المشرفية، أنه توجه إلى سوريا في زيارة يعقد خلالها سلسلة لقاءات على مدى يومين متتاليين، “لتناول موضوع النازحين”.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني بأن الوزير المشرفية سيلتقي خلال زيارته لدمشق، وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، ووزير الداخلية، اللواء محمد خالد الرحمون، ووزير الإدارة المحلية والبيئة، حسين مخلوف، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، سلوى العبد الله، ووزير السياحة، محمد رامي مرتيني.

وأشارت الوكالة اللبنانية إلى أن المباحثات بين الجانبين اللبناني والسوري “ستتركز على ملف النازحين السوريين، وخطة العودة التي أعدتها وزارة الشؤون وأقرتها الحكومة اللبنانية في يوليو الماضي”.