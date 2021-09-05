وسائل إعلامية تابعة للنظام السوري تتلذذ بقتل النساء والأطفال وقصف درعا بصواريخ الفيل 

تداولت وسائل إعلام محلية يديرها عناصر في قوات النظام السوري والمخابرات، شريط مصور مستفز تفاعل معه رواد التواصل الإجتماعي من مؤيدي النظام السوري، لا يمت للإنسانية بصلة، أثناء قصف مدينة درعا البلد المحاصرة بصواريخ “الفيل”.

وتفاعل حساب باسم “جورجي أحمد” اضرب نيرانك لا ترحم.. الله يحمي جيشنا الأسدي، وعلقت مها صقر: “لعنهم الله من شيخ يركع لطفل يرضع فطايس درعا أطفال قبل النساء نساء قبل الرجال، وأضافت ملاحظة تقول: قتل الأطفال فيه تلذذ.. الدم نجس بده يطلع لأهله، أما تعليق شمس الأسد قالت: ازرعوها بطاطا درعا بدها مسح الله لا يقيم كل خاين”



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