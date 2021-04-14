وسط أزمة خانقة.. نظام الأسد يصرف مدير البنك المركزي

عزل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، الثلاثاء، حاكم مصرف سوريا المركزي، حازم قرفول، في وقت تشهد البلاد أسوأ أزماتها الاقتصادية بالتزامن مع النزاع الدامي المستمر فيها منذ عشر سنوات.

ولم تذكر وسائل الإعلام التابعة للنظام ما إذا كان الأسد قد عين بديلا، أو تعلن سبب عزل قرفول.

وأنهك الصراع في سوريا المستمر منذ عشر سنوات اقتصاد البلاد التي تواجه أيضا عقوبات غربية.

وكان الأسد، قد أقال أيضا رئيس الوزراء، عماد خميس، في يونيو، بعد أسابيع من تفاقم مصاعب اقتصادية وتفجر نادر لاحتجاجات مناهضة للأسد في مناطق تحت سيطرة الحكومة، وعيًن حسين عرنوس، في المنصب.

وخضع قرفول للعقوبات الأميركية، وأفادت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أنه اجتمع، في سبتمبر الماضي، برجال أعمال سوريين بهدف الحصول منهم على تمويل يهدف إلى تحسين وضع الليرة.

وتعاني الليرة السورية هبوطا حادا وهو ما يرفع التضخم ويفاقم المصاعب التي يواجهها السوريون بينما يسعون جاهدين لتدبير تكاليف الغذاء والكهرباء وسلع أساسية أخرى.

وتعافت الليرة بعض الشيء في الأسابيع القليلة الماضية منذ أن سجلت مستوى منخفضا عند أربعة آلاف مقابل الدولار الأميركي في مارس، وذلك بعد أن شددت السلطات القيود على السحوبات المصرفية والتحويلات الداخلية وفرضت رقابة على حركة الأموال في أرجاء البلاد لمنع اختزان الدولارات.

وأبلغ مصرفيون ومصادر بقطاع الأعمال، رويترز، أن مصرف سوريا المركزي أصدر تعليمات إلى البنوك لرفع سقف السحوبات المصرفية إلى مليوني ليرة (572 دولارا) من 15 مليون ليرة، وتحرك لكبح حركة الأموال داخل المحافظات بحيث لا تزيد على خمسة ملايين ليرة. وفرض أيضا سقفا يصل إلى مليون ليرة على التحويلات المالية.

وقال محلل اقتصادي في دمشق، فضل عدم الكشف عن اسمه لحساسية الموضوع، لوكالة فرانس برس إن “أداء المصرف المركزي في المرحلة الماضية كان سلبياً، ولم يؤدّ الحاكم دوره في تدخلات حقيقية” للجم تدهور سعر الصرف في السوق السوداء.

واعتبر أن البلاد بحاجة اليوم، وعلى وقع المتغيرات الاقتصادية، إلى “وجوه أكثر حيوية وقادرة على مواكبة التطورات”.

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في سوريا، التي دخل النزاع فيها، الشهر الماضي، عامه الحادي عشر، بسبب العقوبات الغربية وإجراءات فيروس كورونا، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال اعمال، أموالهم.

ومنذ بدء النزاع، تدهور سعر صرف الليرة السورية بنسبة قاربت 99 في المئة في السوق السوداء.

ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر. ويعاني 12,4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.

ويعاني السوريون اليوم من الارتفاع الهائل في الأسعار، كما ينتظرون ساعات طويلة للحصول على كميات قليلة من البنزين المدعوم، الذي رفعت الحكومة سعره بأكثر من خمسين في المئة، وسط أزمة محروقات حادة.

المصدر: الحرة