وسط إجراءات أمنية مشددة.. القوات الروسية ونظيرتها التركية تسيران دورية مشتركة في ريف الدرباسية

محافظة الحسكة: سيرت القوات الروسية ونظيرتها التركية دورية مشتركة في ريف محافظة الحسكة، حيث انطلقت من شيريك وجابت قرى دليك وعباس وعالية وظهر العرب وصولًا إلى مفرق قرية كسرى والعودة من طريق ذاته وصولًا إلى قرية قرمانية غرب مدينة الدرباسية بـ3 كيلومتر، تزامنًا مع ذلك، حلقت مروحيات روسية في أجواء المنطقة.

كما تفقد الجنود الروس الطريق بحثًا عن الألغام وسط إجراءات مشددة.

وفي 19 آب، سيرت القوات الروسية ونظيرتها التركية دورية عسكرية مشتركة في ريف القامشلي شمالي محافظة الحسكة، وجابت المصفحات العسكرية، قرى خزنة ومحركان وباب سينال ودير غصن وأبو بكر وأم رمان وحلاق وغسانية وفداء وعامرية وجابرية ونبع النبي، وتزامن ذلك مع تحليق مروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة، وتعد هذه الدورية الثانية في تلك المنطقة خلال آب الجاري.

والجدير بالذكر أن تموز الفائت شهد 3 دوريات مشتركة بين القوات الروسية والتركية في ريف محافظة الحسكة