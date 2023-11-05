وسط استمرار التوتر.. استهدافات متبادلة بين مسحلين محليين و عناصر من “قسد” بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: استهدف مسلحون محليون، بالأسلحة الرشاشة، و قذائف الآر بي جي”، من ضفة الفرات الغربية، ،نقاط عسكرية تابعة لعناصر من “قسد” ببلدة الشحيل في ريف ديرالزور الشرقي ، في حين ردت عناصر “قسد” على مصار النيران، باستهداف قرية حويجة بقرص الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميلشيات الإيرانية، بالمدفعية الثقيلة وقذاف الهاون، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية من الطرفين خلال الاستهدافات المتبادلة.

وأشار المرصد السوري، أمس، إلى مقتل مواطن نتيجة إصابته بطلق ناري طائش خلال المناوشات بين “قسد” وقوات النظام في بلدة القورية شرقي دير الزور، عندما كان متواجد قرب ضفة نهر الفرات.