وسط استمرار المظاهرات للعدول عن قرار رفع مادة المازوت.. ناشطون يعزون فقدانها لتهريبها إلى منطقة ” نبع السلام” الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني

تستمر المظاهرات التي يشارك فيها النشطاء والأهالي بمختلف الفئات في مدينة القامشلي وذلك رفضا لقرار رفع سعرمادة المازوت، مطالبين بإلغاءه وسط دعوات لاستمرار التظاهر لحين التراجع عن القرار، وذلك بسبب فقدانها بشكل شبه تام في أغلب المحطات بمدن وبلدات محافظة الحسكة، بالرغم من تعهد مسؤولين في الإدارة الذاتية بتوفيرها بعد رفع تسعيرتها من 250 إلى 450 بالمئة.

في السياق، خرج اليوم العشرات من أهالي مدينة القامشلي، في تظاهرة مطالبن بالعدول عن قرار رفع سعر المازوت، حاملين لافتات “قرارات خاطئة .. نتائج خاطئة” ” نطالب بإلغاء قرار رفع المازوت”، وسط معلومات من منظمي التظاهرات باستمرارها لحين تنفيذ مطالبهم بالتراجع عن القرار وتوفيرالمازوت في المحطات.

ويعزو ناشطون فقدان المادة وانعدامها إلى بيع “الإدراة الذاتية” مادة المازوت للفصائل الموالية لتركيا ضمن المناطق التي تسيطر عليها ” درع الفرات” و “نبع السلام” بضعف السعر الذي يباع في محطات الوقود ضمن مناطق “الإدارة الذاتية” وذلك ما يعود عليها بفائدة أكبر.

حيث رصد نشطاء المرصد السوري، اليوم، وصول 12 صهريجاً محملاً ومع سائقيها مهمات رسمية صادرة من مكتب “سادكوب” لشمال وشرق سوريا، عبرت حواجز قوى الأمن الداخلي ” الأسايش”، وقوات سوريا الديمقراطية، ووصلت إلى الساتر الترابي بمنطقة المبروكة غرب مدينة الحسكة بالقرب من طريق الدولي أم 4، حيث تم تفريغها عبر أنابيب ضمن منطقة “نبع السلام” وذلك باشراف مباشر من عناصر فصيل ” أحرار الشرقية” بريف رأس العين الجنوبي.

وفي شهادته لنشطاء المرصد السوري، يقول أحد سائقي الصهاريج التابع “للإدارة الذاتية”، ( أ.غ)، إن مكتب الطاقة “سادكوب” منحته مهمة عليها ختم المكتب أصولاً، يخوله مع صهريجه عبوركافة الحواجز والوصول إلى الساتر الترابي بمنطقة الماكف غرب بلدة مبروكة، ليتم استلام حمولته من أحد تجار وعناصر فصيل ” أحرار الشرقية”، حيث يتم إفراغها مع 8 صهاريج أخرى، حيث تصل حمولة كل صهريج إلى 40 ألف لتر من مادة المازوت ، ويتم بيعها بسعر 8 آلاف ليرة سورية للتر الواحد، أي إن سعر البرميل يصل إلى مليون و700 ألف ليرة سورية، ومن ثم يعود صاحب الصهريج بالمبلغ المطلوب لمكتب “السادكوب”.

بينما تحدث أحد العناصر المتواجدين على حاجز بمنطقة المبروكة لنشطاء المرصد السوري، بأن صهاريج المازوت تصل الساتر الترابي باستمرار وتفرغ حمولتها ضمن منطقة ” نبع السلام ” مع تلقي معلومات من قيادتهم بعدم التعرض لهم.

هذه العملية تنعكس سلباً على جميع القطاعات ضمن مناطق شمال شرق سوريا، حيث تشهد محطات الوقود طوابير تكاد لا ترى نهايتها، بسبب الازدحام الشديد الأمر الذي يعاني منه أصحاب السيارات خاصة الانتظار لعدة أيام حتى يستطيع الحصول على 50 لتر من المازوت كل 10 أيام، بموجب بطاقة صادرة عن هيئة المحروقات ، حيث إن المازوت الذي من المفروض توفره بسعر 2050 للسير غير متوفر وتكاد لا تصل للمحطات كل 15 يوما وذلك ليخسر صاحب السيارة قيمة البطاقة الخاصة بسيارته، كما أن ارتفاع سعر المازوت “الحر” والذي تم تسعيره ب 4100 ليرة سورية أيضاً شبه مفقود، ولا يستطيع أصحاب السيارات والشاحنات والمشاريع الزراعية من تدبير أمورهم وسقاية محاصيلهم.

وكانت الإدارة العامة للنفط والمحروقات التابعة لـ” الإدارة الذاتية” قد أصدرت قرارا بعد زيادة أسعار المحروقات شمل فقط المنشآت الصناعية، والمشافي الخاصة والسيارات السياحية والشركات الخاصة، ومؤسسات “الإدارة الذاتية” المدنية والعسكرية.