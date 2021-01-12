وسط استنفار أمني كبير.. “تحرير الشام” تداهم خلية لتنظيم “الدولة الإسلامية” في مدينة كفرتخاريم

محافظة إدلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات على أطراف مدينة كفر تخاريم بريف إدلب الشمالي الغربي، بين القوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام من جهة، وخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” تتخد من أحد منازل المدينة وكراً لها، حيث استمرت الاشتباكات لأكثر من ساعة متواصلة، استخدم خلالها القنابل والأسلحة الرشاشة، تزامناً مع ذلك استقدمت “تحرير الشام” تعزيزات إلى المنطقة، ونشرت حواجز أمنية على الطرقات الرئيسية والفرعية.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، تمكنت “تحرير الشام” من السيطرة على المنزل، دون معرفة مصير “الخلية” حتى الآن.

وكان المرصد السوري قد رصد، اليوم، استنفاراً أمنياً لعناصر هيئة تحرير الشام في مدينة إدلب ومحيطها منذ فجر اليوم الثلاثاء، وسط انتشار لعشرات الآليات مدججة بالسلاح، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن تحرير الشام من المرتقب أن تبدأ حملة أمنية واسعة تستهدف خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” والخلايا التابعة للنظام السوري، في ظل الفوضى والفلتان الأمني الكبير الذي تعيشه محافظة إدلب.

وأشار المرصد السوري قبل أيام إلى هجوم مسلح نفذه مجهولون على حاجز يتبع لهيئة “تحرير الشام” عند مدخل مدينة إدلب من جهة بلدة المسطومة جنوب إدلب، مما أدى إلى مقتل اثنين من عناصر الحاجز، قبل أن يتمكن المهاجمون من الفرار.