وسط استنفار للقوات الإسرائيلية.. قذائف صاروخية تسقط في الجولان السوري المحتل مصدرها الأراضي السورية

سقطت عدة قذائف صاروخية على الجولان السوري المحتل مصدرها الأراضي السورية المحاذية، تبعها حالة استنفار للقوات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل، وسط محاولات للتصدي للصواريخ فيما لم يتبين ما إذا كانت قد أصابت أهدافها أم لا.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم سماع دوي انفجار ناجم عن سقوط قذيفة مصدرها ميليشيا “حزب الله” اللبناني انطلقت من الأراضي اللبنانية وسقطت على أطراف بلدة حضر في ريف القنيطرة بالقرب من الجولان السوري المحتل، وذلك في إطار القصف المتبادل بين القوات الإسرائيلية وميليشيا “حزب الله اللبناني”.