وسط استياء شعبي.. القوات الروسية توزع 100 سلة غذائية على عائلات قتلى قوات النظام في مدينة حمص

محافظة حمص: وزع ممثلين عن القوات الروسية بعد ظهر اليوم الخميس 100 سلة غذائية على عدد من أهالي حيي كرم اللوز وكرم الزيتون بمدينة حمص، وقدر أهالي المدينة قيمة السلة الواحدة بنحو10 دولارات أمريكية، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء بين الأهالي من المساعدات المقدمة.

وتحتوي السلة الغذائية على 2 كيلو سكر و2 كيلو أرز و2 كيلو برغل بالإضافة للمعكرونة المغلفة.

ووفقاً للمعلومات فقد تم توزيع السلال على أهالي وذوي قتلى قوات النظام والمليشيات الموالية لها، في الوقت الذي حاولت وسائل الإعلام الموالية للنظام إظهار المساعدات على أنها مقدمة للمنكوبين من أهالي كرم الزيتون الذين تم تهجيرهم قسرا على يد قوات النظام السوري والمليشيات الموالية لها.

وتستغل القوات الروسية الظروف المعيشية الصعبة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام من خلال توزيع مساعدات إنسانية وإغاثية، بهدف كسب الحاضنة الشعبية في مناطق نفوذها.

وأشار المرصد السوري في 28 من كانون الثاني الفائت إلى توزيع مركز المصالحة الروسي مساعدات إنسانية تتألف من 300 سلة غذائية، على طلاب ومعلمي ثانوية السعادة في قرية عفرة بريف دمشق بالإضافة إلى تقديم أدوية وكشوفات طبية للمرضى من أهالي القرية

كما وزع مركز المصالحة الروسي مساعدات إنسانية أخرى تتألف من 300 سلة غذائية على الأسر الفقيرة بحي صالحية وبلدة حطلة بريف دير الزور.