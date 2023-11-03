وسط انتشار عصابات الخطف والابتزاز.. مسلحون مجهولون يختطفون طفل بريف درعا الشمالي

محافظة درعا: أقدمت أفراد عصابة مسلحة على خطف طفل يبلغ من العمر 13 عاماً من داخل مزرعة والده على أطراف مدينة إنخل بريف درعا الشمالي، دون معرفة مصيره أو مطالب الخاطفين حتى اللحظة.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري في محافظة درعا.

وتشهد معظم المناطق الخاضعة لسيطرة النظام حوادث فلتان أمني مستمر، تتمثل بالقتل والخطف والابتزاز، في ظل انتشار العصابات المسلحة وغياب القانون.

وأشار المرصد السوري، يوم أمس، إلى اختطاف ملثمان يستقلان سيارة نوع “كيا 4000” زرقاء اللون تقودها امرأة ومعها رجل بجانبها، طفلا أثناء ذهابه إلى المدرسة في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا الشمالي، ولاذا بالفرار ومعهم الطفل إلى جهة مجهولة.