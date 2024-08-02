وسط انتشار لـ”قوات التحالف”.. تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في حقل “كونيكو” للغاز شمال دير الزور

محافظة دير الزور: أجرت قوات “التحالف الدولي” تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية استهدفت خلالها أهدافاً وهمية بالصواريخ والقذائف في قاعدة حقل “كونيكو” شمال دير الزور، تزامن ذلك مع انتشار للقوات الأمريكية وتحليق للطيران الحربي في أجواء المنطقة.

وتأتي هذه التدريبات في إطار تعزيز جاهزية قوات “التحالف الدولي” والتأكد من قدرة القوات على مواجهة أي تهديدات وضمان الاستعداد الكامل للرد على أي تطورات ميدانية قد تشهدها المنطقة بالتزامن مع الاستهدافات المتكررة للميلشيات الإيرانية لقواعد “التحالف”.

ويوم أمس، هبطت طائر شحن تابعة لقوات “التحالف الدولي” في أكبر القواعد الأمريكية في سوريا في منطقة حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، محملة بمعدات لتعزيز القاعدة عسكرياً ولوجستياً.