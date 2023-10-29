وسط انتشار للقوات الأمريكية.. استـ ـهـ ـد ا ف قاعدة الشدادي بطائرات مسيّرة في ريف الحسكة الجنوبي

محافظة الحسكة: دوت انفجارات في ريف الحسكة الجنوبي، خلال الساعات الفائتة، تبين بأنها ناجمة عن استهداف جديد من قبل طائرات مسيرة للميليشيات الإيرانية، أطلقت من داخل الأراضي العراقية باتجاه قاعدة الشدادي التابعة لقوات “التحالف الدولي” في ريف الحسكة الجنوبي، وتصاعدت أعمدة الدخان من القاعدة، وسط انتشار واستنفار للقوات الأمريكية.

وجاء ذلك بعد مضي ساعات من إجراء قوات “التحالف الدولي” تدريبات عسكرية مشتركة بالذخيرة الحية، في قاعدتي قصرك وتل بيدر شمالي الحسكة، للتأكد من الجاهزية القتالية، تزامنا مع تدريبات ضمن قاعدة حقل العمر النفطي شرق دير الزور، أكبر قواعد “التحالف الدولي” في سورية.

ونفذت الميليشيات الإيرانية خلال الأيام الماضية هجمات ضد قوات “التحالف الدولي” ضمن قواعدها في شمال وشرق سوريا، ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ تاريخ 19 تشرين الأول الجاري 14 استهداف لقواعد “التحالف الدولي”. توزعت على النحو التالي: ، 3 على قاعدة التنف، و4 على قاعدة حقل العمر النفطي، و2 على قاعدة حقل كونيكو للغاز، و1 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية، 2 على قاعدة خراب الجير برميلا، 2 على قاعدة الشدادي.