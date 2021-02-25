وسط تحليق طائرات مروحية.. القوات الروسية ونظيرتها التركية تسيران دورية مشتركة في ريف الحسكة

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، دورية روسية – تركية مشتركة، انطلقت من منطقة شيريك، بمشاركة 5 عربات روسية و4 تركية وسط تحليق طائرات مروحية روسية، وتوجهت الدورية المشتركة إلى قرى ظهر العرب وكسرى وقيروان وتل دحيلة وكوكوند وهاجوغلي وعطيشان وقنيطرة وقرمانية غرب مدينة الدرباسية بريف الحسكة، قبل أن تعود أدراجها إلى نقطة الانطلاق.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 18 شباط، خروج القوات الروسية ونظيرتها التركية بدورية مشتركة جديدة بريف الحسكة، حيث انطلقت الدورية من آخر مناطق قسد والنظام السوري بعد قرية الأسدية بريف أبو رأسين وستجوب الدورية المؤلفة من 3 عربات روسية ومثلها تركية مناطق خاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لأنقرة بريف رأس العين (سري كانييه) وصولاً إلى المدينة، فيما لم ترد معلومات فيما إذا كانت الدورية ستدخل مدينة رأس العين، وتعد هذه الدورية هي الأولى من نوعها منذ السيطرة التركية على مناطق “نبع السلام” في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2019.

وكان المرصد السوري رصد في 11 من الشهر الجاري، دورية مشتركة جديدة، سيرتها القوات الروسية ونظيرتها التركية عند الحدود السورية – التركية في ريف الحسكة، حيث انطلقت 5 مدرعات روسي و4 تركية من قرية شيريك غربي الدرباسية، وجابت قرى وبلدات دليل وقنيطرة وشيخ منصور شرقي الدرباسية وتل كديش وغنامية وكربطلي جنوبي الدرباسية ومن ثم اتجهت إلى قُرى وبلدات تل طيري وجديدة وبابا محمود وتل كرمة وأبو وجرادي وخاسك ومدورة وخانكي في ريف عامودا، وسط تحليق مروحيتين روسيتين في أجواء المناطق التي مرت بها الدورية المشترك.