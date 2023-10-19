وسط تحليق لطيران التحالف.. انفجارات ضمن قاعدة حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور

سمعت دوي انفجارات ضمن قاعدة حقل كونيكو للغاز التابعة للتحالف الدولي بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس، وسط تحليق لطائرات التحالف الحربية والمروحية في أجواء المنطقة لوقت طويل.

وأشار المرصد السوري قبل قليل، إلى أن قاعدة التنف التابعة لقوات “التحالف الدولي” ضمن منطقة الـ 55 كيلومتر عند الحدود السورية – العراقية – الأردنية، تعرضت بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، لهجوم من قبل 3 طائرات مسيرة تابعة للميليشيات الإيرانية، وذلك بعد ساعات من استنفار شهدته القاعدة من قبل قوات “التحالف الدولي”.

وأدى الهجوم إلى إسقاط قوات “التحالف الدولي” لاثنين من المسيرات بينما استهدفت واحدة القاعدة، ما أدى لأضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

في الوقت الذي لايزال الاستنفار قائم حتى الآن.

ووفقا لمصادر المرصد السوري فإن الميليشيات التابعة لإيران سوف تستمر بشن هجمات على قواعد القوات الأميركية تحت شعار “الانتقام لغزة”.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء أمس، إلى رفع قوات “التحالف الدولي” وجيش سورية الحرة الجاهزية القتالية، داخل قاعدة التنف قرب الحدود مع الأردن والعراق، تحسبا لهجمات بطائرات مسيرة قد تنفذها الميليشيات الإيرانية والعراقية المنتشرة في محيط منطقة قاعدة التنف أو ما يعرف منطقة الـ 55 كيلو متر.

ويتحسب “التحالف الدولي” لهجمات بالمسيرات، قد تنفذه حزب الله وفاطميون الأفغانية المنتشرة بالبادية السورية، بعد تدريبات أجرتها على المسيرات في مطار تدمر العسكري والمعسكرات الأخرى حول مدينة تدمر، بإشراف خبراء من مليشيا حزب الله اللبناني وميليشيات الحرس الثوري الإيراني.