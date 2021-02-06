المرصد السوري لحقوق الانسان


وسط تحليق لطيران التحالف في الأجواء.. دوريتان منفصلتان للروس والأمريكان عند الحدود السورية-التركية بريف الحسكة

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري، دورية أميركية جرت في منطقة كوجرات التابعة للمالكية (ديريك) عند الحدود السورية – التركية، وسط تحليق لطيران التحالف في الأجواء، على صعيد متصل سيرت القوات الروسية دورية في المنطقة الحدودية هناك.

وكان المرصد السوري قد رصد في اليوم الأول من شهر فبراير/شباط، دورية مشتركة جديدة سيرتها القوات الروسية ونظيرتها التركية في ريف مدينة المالكية، ابتداءاً من قرية دير غصن شمال شرقي الحسكة.

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