وسط تحليق لطيران التحالف في الأجواء.. دوريتان منفصلتان للروس والأمريكان عند الحدود السورية-التركية بريف الحسكة

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري، دورية أميركية جرت في منطقة كوجرات التابعة للمالكية (ديريك) عند الحدود السورية – التركية، وسط تحليق لطيران التحالف في الأجواء، على صعيد متصل سيرت القوات الروسية دورية في المنطقة الحدودية هناك.

وكان المرصد السوري قد رصد في اليوم الأول من شهر فبراير/شباط، دورية مشتركة جديدة سيرتها القوات الروسية ونظيرتها التركية في ريف مدينة المالكية، ابتداءاً من قرية دير غصن شمال شرقي الحسكة.