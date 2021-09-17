وسط تحليق للطيران الحربي.. حملة أمنية جديدة لقسد والتحالف الدولي تستهدف خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ومطلوبين في ريف الحسكة

محافظة الحسكة: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن محيط مدينة الحسكة وتحديداً الريف الشرقي والجنوبي الشرقي، يشهد حملة أمنية منذ ساعات الصباح الأولى، تنفذها قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي، وسط تحليق لطيران التحالف في الأجواء، وتشمل الحملة قرى الفرحية والطوشان والفيلات الحمر والعابد وقرى أخرى في المنطقة هناك، مستهدفة خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” وآخرين مطلوبين لقسد بتهم مختلفة.

ونشر المرصد السوري في 13 الشهر الجاري، أن قوات “التحالف الدولي” نفذت عملية إنزال جوي فجر اليوم الاثنين، على أطراف مدينة الحسكة، اعتقلت خلالها شخصين بتهمة الإنتماء لتنظيم “الدولة الإسلامية، وبحسب نشطاء المرصد السوري، جرى مصادرة أسلحة ومعدات كانت بحوزتهم.

وفي الـ 4 من سبتمبر/أيلول الحالي، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن قوة خاصة تابعة لـ”قسد”، بدعم من “التحالف الدولي” نفذت عملية أمنية في قرية العزبة بريف دير الزور الشمالي، وأسفرت العملية عن اعتقال طفل يبلغ من العمر 15 عامًا، انتمى لتنظيم “الدولة الإسلامية” في وقت سابق.