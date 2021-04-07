وسط تحليق للطيران المروحي.. القوات الأميركية تسير دورية اعتيادي قرب الحدود السورية-التركية بريف المالكية (ديريك)

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأربعاء، خروج القوات الأميركية بدورية اعتيادية في ريف الحسكة، حيث انطلقت 4 مدرعات من مطار روباريا واتجهت نحو القرى الواقعة بريف المالكية (ديريك) قرب الحدود مع تركيا، وسط تحليق لمروحيتين اثنتين تابعتين للتحالف في أجواء المنطقة، ورصد المرصد السوري في الثالث من الشهر الجاري، دورية مؤلفة من 4 مدرعات “برادلي” سيرتها القوات الأمريكية في قرية “خانه سري” ومن ثم اتجهت نحو منطقة “الحقول النفطية” في منطقة الكوجرات بريف مدينة المالكية(ديريك) الجنوبي قرب الحدود السورية – التركية بريف الحسكة.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الجمعة الثاني من الشهر إلى تسيير دورية أمريكة مؤلفة من 4 عربات عسكرية في منطقة عين ديوار بريف الحسكة قرب الحدود مع تركيا، تزامنًا مع تحليق حوامتين في سماء المنطقة، ويأتي ذلك، في إطار الدوريات الاعتيادية للقوات الأمريكية في المنطقة.