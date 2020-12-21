وسط تحليق للطيران المروحي.. القوات الروسية تسيّر دورية اعتيادية في ريف المالكية “ديريك” عند الحدود السورية – التركية

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري، دورية اعتيادية سيرتها القوات الروسية مؤلفة من 4 مدرعات في ريف بلدة المالكية “ديريك”، حيث وصلت الدورية إلى قرية عين ديوار شمال المالكية، ومن ثم اتجهت إلى قرية الجسر الروماني الواقعة على الحدود السورية – التركية بعد وصول الدورية إلى الجسر من ثم عادت إلى ريف المالكية الغربي لتعود إلى نقطة انطلاقها من مدينة القامشلي، وترافقت الدورية مع تحليق لمروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة.

ونشر المرصد السوري في 12 ديسمبر/كانون الأول، القوات الأمريكية سيرت دورية مؤلفة من عدة مدرعات وعربات “برادلي” القتالية، برفقة عربة لقسد في محيط حقول النفظ في منطقة رميلان بريف المالكية “ديريك” شمالي شرقي الحسكة.

وكان المرصد السوري قد رصد في 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، دورية عسكرية سيرتها القوات الأمريكية في محيط مدينة رميلان شمالي الحسكة، وذلك في إطار تحركاتها الاعتيادية في المنطقة.