وسط تحليق لمروحيات روسية وأمريكية في آن واحد.. القوات الأمريكية تقطع الطريق أمام الروس قرب القحطانية بريف القامشلي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية عسكرية أمريكية تمركزت على طريق االـ”M4″ قرب بلدة القحطانية بريف القامشلي، لمنع عبور العربات الروسية من الطريق، تزامنا مع تحليق لمروحيتين أمريكيتين ومروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة، يأتي ذلك في ظل التوترات الروسية والمشاحنات بين القوات الروسية والأمريكية في مناطق شمال وشرق سوريا.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن طائرة أميركية هبطت بشكل اضطراي في قرية خربة بئر الواقعة بمنطقة اليعربية في ريف الحسكة، دون معرفة أسباب الهبوط الاضطراري، ولا صحة لما تروج له وسائل إعلام النظام السوري عن سقوط الطائرة، فيما عمدت دورية أميركية على تأمين هبوط الطائرة، يذكر أن منطقة اليعربية تحوي مهبط للطائرات الأميركية، على صعيد آخر رصد المرصد السوري دورية عسكرية مؤلفة من 4 مدرعات سيرتها القوات الأمريكية في محيط رميلان بريف الحسكة الشمالي الشرقي، في إطار تحركاتها الاعتيادية في المنطقة.