وسط تحليق مروحيات أمريكية وروسية في أجواء المنطقة.. القوات الأمريكية تعترض دورية روسية في محيط بلدة رميلان شمال شرق الحسكة

في إطار عودة المشاحنات بين القوات الأمريكية في مناطق شمال وشرق سوريا، أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن القوات الأمريكية اعترضت دورية روسية ومنعتها من العبور في محيط بلدة رميلان شمال شرق الحسكة، تزامنا مع تحليق مروحيات أمريكية وروسية في أجواء المنطقة.

وكان المرصد السوري قد رصد في 27 أغسطس المنصرم، دورية عسكرية سيرتها القوات الأمريكية مؤلفة من أربعة مدرعات بريف بلدة مالكية عند الحدود السورية – التركية أقصى شمال شرق سوريا، وذلك بعد يوم من تصادم قواتهم مع الشرطة الروسية وجرح جنديين أمريكيين، الدورية اتجهت نحو الريف الشمالي لبلدة المالكية وصولاً إلى قريتي كاسان وقصر الديب، ومن ثم عادت إلى بلدة المالكية ومنها إلى الريف الغربي متخذة الطريق الحدودي باتجاه منطقة آليان، التي تنطلق منها الدوريات الروسية.