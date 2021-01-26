وسط تحليق مكثف للطيران المروحي.. القوات الأمريكية تسيّر دورية منفردة في محافظة الحسكة

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: سيّرت القوات الأمريكية دورية منفردة مكونة من مدرعات برادلي وعربات عسكرية، اتجهت من مطار خراب الجير جنوبي بلدة رميلان باتجاه بلدة المالكية “ديريك” عبر طريق عام قامشلي – المالكية وسط تحليق مكثف للطائرات المروحية مع مسار الدورية.

يأتي ذلك في إطار التحركات المتصاعدة للقوات الأميركية المخرطة ضمن التحالف الدولي شمال شرق البلاد، حيث أشار المرصد السوري في 23 الشهر الجاري، إلى أن التحالف يواصل إرسال التعزيزات نحو قواعده ضمن منطقة شمال شرق سورية، حيث رصد المرصد السوري من 23 ديسمبر الفائت وحتى 23 يناير الجاري، دخول 240 شاحنة وآلية تابعة للتحالف، تحمل معدات لوجستية وعسكرية، دخلت من إقليم كردستان العراق على 7 دفعات إلى قواعد التحالف الدولي في تل بيدر ورميلان وقواعد أخرى بريف الحسكة وكونيكو والعمر بريف دير الزور، الأولى دخلت بتاريخ 23 كانون الأول الفائت، والثانية بتاريخ الرابع من كانون الثاني، والثالثة بتاريخ السابعة من الشهر الجاري، والرابعة في العاشر منه، أما الخامسة فدخلت في 16 من الشهر، والسادسة بتاريخ 19 الشهر، فيما الأخيرة دخلت في 20 من ذات الشهر.