وسط تقاعس المنظمات عن إزالتها.. وفاة طفل بلغم من مخلفات الحرب ضمن مناطق “قسد”

وسط تقاعس المنظمات عن إزالتها.. وفاة طفل بلغم من مخلفات الحرب ضمن مناطق “قسد”

محافظة الحسكة: فارق طفل 6 سنوات الحياة، إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب، في قرية الرحية السودة في ريف تل حميس شمال الحسكة، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد”.

وتنتشر مخلفات الحرب في غالبية المناطق السورية، في حين تتقاعس السلطات المحلية والمنظمات الدولية عن إزالتها.

وبذلك، يرتفع إلى 38 بينهم 7 سيدات و18 طفل تعداد الشهداء المدنيين الذين وثقهم المرصد السوري منذ مطلع يناير/كانون الثاني، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب السورية، بالإضافة إلى إصابة 46 شخص، من ضمنهم سيدة و30 طفل

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– مناطق نفوذ النظام: استشهد 28 بينهم 7 سيدات و8 أطفال وأصيب 37 بينهم سيدة و21 طفل، من ضمنهم 16 بينهم 6 نساء استشهدوا و9 أصيبوا أثناء البحث عن مادة الكمأة.

– مناطق نفوذ قسد: استشهد 10 أطفال وأصيب 9 أطفال آخرين بجراح