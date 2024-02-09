وسط تنصل إسرائيل من التبني.. من المسؤول عن الهجوم الصاروخي على مطار المزة العسكري

وسط تنصل إسرائيل من التبني.. من المسؤول عن الهجوم الصاروخي على مطار المزة العسكري

سمعت أصوات انفجارات عنيفة في العاصمة دمشق ومحيطها، ناجمة عن استهداف جديد للأراضي السورية، حيث جرى استهداف منطقة مطار المزة العسكري غرب العاصمة دمشق، وتتواجد هناك مواقع تابعة لحزب الله اللبناني والميليشيات الإيرانية، كما حاولت دفاعات النظام الجوية التصدي للصواريخ وسقط بقايا أحد صواريخ الدفاعات الجوية على منزل بمحيط السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق، فيما لم ترد معلومات عن الخسائر البشرية والمادية حتى اللحظة، فيما أفادت مصادر المرصد السوري بوصول طائرة شحن إلى مطار المزة العسكري قبل ساعات قليلة من الاستهداف، بينما نفت مصادر إسرائيلية مسؤولية إسرائيل حول هذا الاستهداف ليبقى السؤال المطروح من قام بالاستهداف.

وكانت مجالس في كل من ريف دمشق ودير الزور، أقيمت لعزاء القتيل الحاج أبو باقر القيادي في “حزب الله” العراقي، الذي قتل في العراق، وقتلى الضربات الأمريكية والإسرائيلية، ففي حسينية السبطين بمدينة السيدة زينب أقيم مجلس العزاء بحضور شخصيات قيادية ودينية.

كما أقيم مجلس عزاء ووليمة في حسينية الإمام جعفر الصادق في بلدة حطلة بريف دير الزور حضره شخصيات قيادية وأمنية وأهالي حطلة، وأكد الحضور على استمرار المقاومة في التصدي لأمريكا وإسرائيل.

وفي 3 كانون الثاني الفائت، أقيم في كلية الزراعة بجامعة الفرات حفل تأبيني للقتيل الحاج رضا الموسوي الذي قتل في غارة جوية إسرائيلية على منطقة السيدة زينب بريف دمشق، تحت اشراف المدعو الحاج رسول مدير المركز الثقافي الإيراني في دير الزور، وبحضور عدد من الشخصيات والضباط التابعين للنظام السوري.

وأشار المرصد السوري في 27 كانون الأول، إلى أن شخصيات رفيعة المستوى (سياسية وأمنية وعسكرية واجتماعية) قدمت واجب العزاء بوفاة رضا الموسوي الذي اغتيل بضربات إسرائيلية على منطقة السيدة زينب.

وشيع الموسوي من مقام السيدة رقية، وأقاموا مراسم التشييع بمقام السيدة زينب، قبل أن يغادر جثمانه عبر مطار المزة إلى العراق ثم إلى طهران.

وافتتحت القنصلية الإيرانية في مدينة حلب خيمة عزاء للموسوي، في حي بستان القصر.

كما افتتحت خيمة عزاء في بلدة نبل بريف حلب الشمالي.

واستقبلت السفارة الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق معزين من فئات مختلفة.