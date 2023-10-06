وسط حركة نزوح للمدنيين.. القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان بشكل مكثف 7 قرى شمال غرب الحسكة

محافظة الحسكة: استهدفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، بالمدفعية الثقيلة، ضمن مناطق ” نبع السلام” شرق رأس العين، قرى محرملة والأسدية وتل الورد والكوزلية وتل اللبن وأم الخير بريفي تل تمر وأبو راسين ومحيط بلدة أبو راسين شمال غرب الحسكة، معلومات عن حركة نزوح للمدنيين شهدتها المناطق المستهدفة، باتجاه المناطق الأمنة، وانتشار حالة من الرعب والهلع بين المدنييين على خلفية القصف المتواصل سواء أكان بالطيران المسير أو الحربي على مواقع ومنشأت حيوية ضمن مناطق شمال شرق سوريا منذ أكثر من يومين.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا، تصعيدا لافتا من قبل سلاح الجو التركي، استهدف مواقع وبنى تحتية في مناطق متفرقة، خلفت خسائر بشرية وأضرار مادية جسيمة.