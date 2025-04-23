وسط رسائل تحذيرية من مجموعات محلية مسلحة… اختفاء 3 مدنيين بينهم سيدة في دمشق وريف السويداء

تشهد محافظة السويداء حالة من القلق الشعبي في أوساط أبنائها بعد تسجيل حالتي اختفاء منفصلتين، طالتا شابين في العاصمة دمشق وسيدة في ريف السويداء.

وفي التفاصيل، فقد انقطع الاتصال مع شابين بعد مغادرتهما مدينة السويداء على متن رحلة بولمان متجهة إلى دمشق، بهدف شراء قطع غيار لإحدى السيارات.

ووفقاً للمصادر، فإن الشابين مدنيان ولا يواجهان أية مشاكل أمنية، حيث أبلغا أنهما وصلا إلى منطقة زقاق الجن في دمشق، قبل أن تُغلق هواتفهما وتنقطع أخبارهما بشكل كامل، وسط مناشدات من قبل ذويهم للجهات الأمنية بالتدخل العاجل للكشف عن مصيرهما، في ظل غياب أي معلومات عن مصيرهما حتى الآن.

وفي حادثة منفصلة، فُقدت سيدة تبلغ من العمر 34 عاماً أثناء وجودها مع والدها في بلدة قنطا بريف السويداء، دون توفر تفاصيل واضحة حول ظروف اختفائها، في حين إلى أن السيدة متزوجة ولديها أربعة أطفال.

في السياق ذاته، وجهت مجموعات مسلحة محلية في السويداء وجرمانا وجبل الشيخ رسائل تحذيرية، تحدثت فيها عن احتمال الرد بقسوة في حال استمرار الغموض حول مصير السيدة.

وتزايدت المخاوف في الأوساط الشعبية مع توالي حالات الاختفاء، وسط دعوات للكشف عن مصير المفقودين وضمان سلامتهم.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 19 نيسان الجاري، اختطاف شابة “بتول حسن أرجو” من ريف طرطوس بشكل مفاجئ وفي ظروف غامضة، قبل نحو 6 أيام، أثناء عودتها من عملها إلى منزلها.

وبحسب إفادة عائلتها، فقد تواصلت المختطفة مع زوجها قبل دقائق من اختفائها، وأخبرته بأنها على وشك الوصول إلى المنزل، ثم انقطع الاتصال بها تماما، دون معرفة مصيرها حتى اللحظة.

يشار بأنها أم لطفل يبلغ من العمر أربع سنوات ونصف، لم يُعرف أي خبر عنها منذ لحظة اختفائها، على الرغم من مرور عدة أيام على الحادثة.

وتوجه والد المختطفة عبر المرصد السوري لحقوق الإنسان بنداء عاجل إلى جميع الجهات المعنية، وعلى رأسها منظمات حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بحقوق المرأة، طالبًا التدخل والمساعدة في الكشف عن مصير ابنته المختطفة، وإنقاذها من المجهول.

وأكدت العائلة أن الطفل يعيش حالة نفسية صعبة بسبب غياب والدته، وتناشد أصحاب الضمائر الحية وكل من يمكنه المساعدة في تسليط الضوء على هذه القضية الإنسانية، للعمل على إعادتها إلى طفلها وأسرتها بأسرع وقت ممكن.