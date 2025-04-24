وسط غياب البديل.. بلدية الشعب تشن حملة ضد البسطات وعربات الجر في الرقة

شهدت محافظة الرقة في الآونة الأخيرة أوضاعا معيشية صعبة، خاصة طبقة العمال وصغار الكسبة والمياومين وركود عام في حركة البيع والشراء.

وأفاد نشطاء المرصد السوري في الرقة، أن توقف عمل وبرامج المنظمات الإنسانية، ومشاريعها وحركة الإعمار واتجاه رؤوس الأموال والتجار نحو أسواق المحافظات السورية الأخرى، انعكس سلبا على الميزان التجاري في الرقة.

بالمقابل وفي ظل سوء هذه الأوضاع قامت بلدية الشعب يوم أمس الأربعاء واليوم الخميس، بحملة مصادرات ومخالفات في أسواق “الساعة، القوتلي، سيف الدوبة، دوار الدلة، شارع تل أبيض” استهدفت البائعين على عربات الجر والبسطاء البائعين على بسطات بيع وشراء في خطوة أثارت الشارع العام.

وقال نشطاء المرصد السوري في الرقة أن تلك الحملة أثرت بشكل كبير على حياة الشريحة الكبرى في المجتمع من مياومين وصغار كسبة وعاملين على عربات الجر، خاصة في غياب أي حل بديل أو أماكن مخصصة للبيع والشراء لهذه الفئة.