وسط فرض طوق أمني.. الترقب يسود مناطق سيطرة الميليشيات الموالية لإيران في دير الزور وريفها بعد الضربات الجوية الأمريكية

يسود الترقب والهدوء الحذر وحالة الاستنفار الأمني الشديد وفرض طوق أمني، ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران في مناطق دير الزور وريفها بعد الهجمات الأمريكية عند منتصف ليل الجمعة-السبت 3 شباط التي طالت مواقع الميليشيات الموالية لإيران في مدينة دير الزور مروراً بمدينة الميادين ومحيطها في الريف الشرقي وصولاً إلى البوكمال وريفها على الحدود السورية – العراقية، وذلك تفادياً لضربات جديدة قد تطال مواقع الميليشيات الإيرانية، من جانبها توقفت أيضاً هجمات المجموعات المدعومة من إيران ضد القواعد العسكرية الأمريكية بعد الهجوم الأخير على قاعدة حقل العمر النفطي مساء 1 شباط الجاري، وتشهد أحياء مدينة دير الزور ومدينتي البوكمال والميادين ومحيطها استنفاراً أمنياً مشدداً من قبل عناصر الميليشيات الموالية لإيران ومحاولة تغيير تموضعها خوفاً من تجدد الغارات الجوية الأمريكية وتجنباً لوقوع المزيد من الخسائر البشرية بين صفوفها بعد مقتل 29 عنصراً خلال موجات الضربات الجوية الأمريكية.

ووفقاً للمصادر، فإن الميليشيات الموالية لإيران تشدد من استنفاراً بشكل كبير خلال ساعات المساء بينما تعود لحركة طبيعية بشكل جزئي خلال النهار، وتعتمد في تواجدها على المناطق التي تعرضت بشكل جزئي للقصف أو المناطق التي لم يطالها القصف الأمريكي، حيث يتواجد في هذه المناطق قيادات عسكرية بارزة في “الحرس الثوري” الإيراني و”الحشد الشعبي” وقيادات أفغانية ولبنانية وعراقية.

كما لا تزال عشرات العائلات التي غادرت منازلها خلال الساعات الماضية في الميادين باتجاه مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، والعائلات في مدينة دير الزور خارج المنازل خوفاً من تجدد الضربات الجوية الأمريكية حيث تحاول تلك العائلات في جميع مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية بمناطق دير الزور وريفها الابتعاد عن المواقع العسكرية تجنباً للاستهدافات الجوية الأمريكية، وسط حالة من الترقب تعيشه المنطقة لما سيكون عليه الحال خلال الساعات القادمة.

ونفذت الطائرات الأمريكية عند منتصف ليل الجمعة-السبت 3 شباط، جولات من الاستهدافات الجوية على مواقع بطول نحو 130 كيلومترا من مدينة دير الزور وصولا للحدود السورية -العراقية مرورا بالميادين، واستهدفت خلال تلك الجولات 28 موقعا هاما للميليشيات الإيرانية.

وقتل 29 من الميليشيات الإيرانية في حصيلة غير نهائية للضربات الأمريكية على دير الزور وريفها، وهم: 9 من الجنسية السورية، و6 من الجنسية العراقية، و6 من “حزب الله” اللبناني، و8 مجهولي الهوية حتى اللحظة، فيما لايزال قتلى تحت أنقاض المباني.

وتوزع القتلى كالآتي: 19 في الميادين، بينهم عناصر من “حزب الله”، و10 بمدينة دير الزور.