وسط مخاوف من أزمة إنسانية كبيرة.. “اليونيسيف” تقطع مياه الشرب عن مخيمات تأوي مهجرين من عفرين في ريف حلب الشمالي

محافظة حلب: قطعت منظمة “اليونيسيف” مياه الشرب عن 5 مخيمات ضمن منطقة الشهباء في ريف حلب الشمالي تأوي مهجرين من مدينة عفرين وريفها نتيجة العملية العسكرية التركية التي حملت اسم “غصن الزيتون” في كانون الثاني من العام 2018، وتعتبر خزانات المياه في المخيمات هي الوسيلة الوحيدة لتزويد العائلات المهجرة بالمياه الصالحة للشرب، وسبق أن قطعت المنظمة مياه الشرب عن المخيمات في صيف العام الفائت مسبباً أزمة إنسانية كبيرة للأهالي، وكانت تجري عملية التعبئة عبر صهاريج مياه كبيرة قادمة من مدينة حلب، ويتخوف المهجرون من تكرار هذه الكارثة مناشدين بإعادة تزويد المخيمات بالمياه.

ويشار، بأن المنطقة تعاني بدورها أيضاً من حصار خانق تفرضه حواجز قوات النظام، متسببة بأزمات متتالية خلال الفترات الماضية تمثلت بغلاء الأسعار نتيجة الضرائب والإتاوات ونفاذ المحروقات، فضلاً عن التضييق الأمني الممارس من قبل تلك الحواجز التي تحاصر مناطق انتشار مهجري عفرين في ريف حلب الشمالي.