وسط مخاوف من عملية عسكرية تركية.. التصعيد التركي يدفع أهالي عين عيسى شمالي الرقة إلى النزوح

محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تحليقاً لطيران حربي ومروحي في أجواء ناحية عين عيسى الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف الرقة الشمالي، وسط حركة نزوح جديدة لمدنيين من المنطقة نحو مناطق أخرى، وذلك تخوفاً من عملية عسكرية قد تشنها القوات التركية والفصائل الموالية لها على عين عيسى، لاسيما في ظل التصعيد العسكري الكبير على المنطقة من قصف مكثف بشكل يومي واستهدافات وعمليات تسلل.

ورصد المرصد السوري في 28 الشهر الفائت، وصول قوات روسية إلى المناطق التي تعرضت لقصف صاروخي تركي في بلدة عين عيسى، الواقعة بريف الرقة الشمالي والتي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وتزامناً ذلك مع نزوح لأهالي المنطقة في ظل التصعيد الكبير الذي تمارسه القوات التركية والفصائل الموالية لها في الآونة الأخيرة، دون أي ردة فعل من قبل الروس.