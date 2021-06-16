وسط مشاركة طائرات النظام.. أكثر من 130 ضربة جوية على البادية خلال الـ 48 ساعة.. وقوات النظام تعزز تواجدها في بادية حماة

تتناوب الطائرات الحربية الروسية وطائرات النظام الحربية والمروحية، على تنفيذ ضربات جوية مكثفة على البادية السورية ضمن ريفي حمص وحماة، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، خلال الـ 48 ساعة الفائتة، أكثر من 100 ضربة نفذتها مقاتلات روسية، وتحليق 5 طائرات حربية تابعة للنظام وتنفيذها أكثر من 15 غارة على ريف حمص الشرقي، إضافة إلى إلقاء 16 برميل متفجر من الطائرات المروحية، لترتفع عدد الضربات الجوية إلى أكثر من 130 على الأقل، خلال الـ 48 ساعة الفائتة.

وفي سياق آخر، وصلت تعزيزات عسكرية لقوات النظام إلى ريف حماة الشرقي قادمة من عدة مناطق سورية، كما افتتحت مقرًا في ناحية عقيربات بريف حماة الشرقي وعززت تواجدها في قرية قرية الهداج التابعة لناحية عقيربات، لقربها من بادية ريف السلمية، وتأمين ممر عسكري تجاه البادية وجبال البلعاس.

المرصد السوري أشار أمس الأول، إلى أن الطائرات الحربية الروسية تواصل طلعاتها الجوية على البادية السورية، وسط تناوبها على تنفيذ ضربات جوية مكثفة على مناطق انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” في مناطق متفرقة من البادية، حيث شنت المقاتلات الروسية أكثر من 40 غارة جوية مستهدفة محيط جبل البشري عند الحدود الإدارية بين الرقة ودير الزور، وبادية الميادين شرقي دير الزور، بالإضافة لبادية السخنة بريف حمص الشرقي قرب الحدود الإدارية مع دير الزور، وسط معلومات مؤكدة عن قتلى وجرحى في صفوف عناصر التنظيم.