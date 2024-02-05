وسط معلومات عن تسببها بخسائر بشرية.. “المقاومة الإسلامية” تهاجم أكبر القواعد الأميركية داخل الأراضي السورية

محافظة دير الزور: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استهداف جديد للقواعد الأميركية داخل الأراضي السورية، من قبل ما يعرف بالمقاومة الإسلامية المدعومة من إيران في إطار حملة “الانتقام لغزة”، حيث هاجمت طائرات مسيرة قاعدة حقل العمر النفطي شرقي دير الزور “أكبر القواعد الأميركية” في سورية، وسط معلومات عن خسائر بشرية في صفوف قوات المهام الخاصة “الكوماندس” التابعة لقسد والذين يتواجدون مع القوات الأميركية بالحقل.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 تشرين الأول 2023 الفائت، لـ 108 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران توزعت على النحو التالي:

— 27 على قاعدة حقل العمر النفطي

— 16 على قاعدة الشدادي بريف الحسكة

—29 على قاعدة حقل كونيكو للغاز

— 17 على قاعدة خراب الجير برميلان

— 13 على قاعدة التنف

— 2 على قاعدة تل بيدر بريف الحسكة.

— 2 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية.

— 1 على قاعدة قسرك بريف الحسكة.

— 1 على قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة