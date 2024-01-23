وسط معلومات عن تسببها بسقوط قتلى أميركان جرى التكتم عنهم.. المجموعات الموالية لإيران تهاجم القواعد الأميركية 99 مرة منذ العدوان على غزة

بلغ تعداد الهجمات الصاروخية والبرية على القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 تشرين الأول 2023 الفائت، 99 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان توزعت على النحو التالي:

— 22 على قاعدة حقل العمر النفطي

— 15 على قاعدة الشدادي بريف الحسكة

— 27 على قاعدة حقل كونيكو للغاز

— 17 على قاعدة خراب الجير برميلان

— 12 على قاعدة التنف

— 2 على قاعدة تل بيدر بريف الحسكة.

— 2 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية.

— 1 على قاعدة قسرك بريف الحسكة.

— 1 على قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة

وخلفت الاستهدافات هذه خسائر مادية بالمواقع المستهدفة، بالإضافة لإيقاع جرحى من القوات الأميركية وسط معلومات عن سقوط قتلى منهم أيضا مع تكتم للأميركان عن الأمر.

الجدير ذكره، أنه من ضمن الهجمات آنفة الذكر 30 هجوم جرى خلال 22 يوما أي منذ بداية العام وحتى اللحظة، وتوزعت الاستهدافات على النحو الآتي:

— 7 على قاعدة حقل العمر النفطي

— 3 على قاعدة الشدادي بريف الحسكة

— 12 على قاعدة حقل كونيكو للغاز

— 3 على قاعدة خراب الجير برميلان

— 4 على قاعدة التنف

— 1 على قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة

في المقابل، رصد المرصد السوري، تنفيذ سلاح الجو الأميركي عبر طائراته الحربية والمسيّرة، لما لا يقل عن 15 استهدافاً على مناطق نفوذ الميليشيات التابعة لإيران بدير الزور منذ العدوان الإسرائيلي على غزة، طالت مواقع ونقاط وآليات عسكرية ومستودعات سلاح وذخائر، وأسفرت عن مقتل 25 من الميليشيات، 10 منهم من الجنسية السورية، والبقية -أي15- من جنسيات عربية وآسيوية، كما أصيب ما لا يقل عن 12 آخرين بجراح متفاوتة، فضلاً عن خسائر مادية فادحة بالمواقع المستهدفة.