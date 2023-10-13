وسط معلومات عن عالقين تحت الأنقاض.. الطائرات الحربية الروسية تقصف 3 بلدات بريف إدلب الجنوبي

نفذ الطيران الحربي الروسي، 5 غارات جوية جديدة ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث استهدفت الغارات منطقة جبل الأربعين وبلدة إحسم وشمال مشون بريف إدلب الجنوبي، وسط معلومات عن وقوع جرحى من المدنيين وعالقين تحت أنقاض القصف، تزامناً مع تحليق الطيران الروسي الحربي في الأجواء حتى اللحظة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، غارات نفذتها الطائرات الحربية الروسية، على بلدة العنكاوي في منطقة سهل الغاب شمال غرب حماة، ومحيط قرية الشيخ سنديان بريف إدلب الغربي، ومحيط بلدة البارة في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، تزامنا مع غارة استهدفت الكبينة بجبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.