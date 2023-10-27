وسط معلومات عن قتلى.. 7 جرحى من الميليشيات التابعة لإيران بالضربات الجوية الأميركية على دير الزور

وسط معلومات عن قتلى.. 7 جرحى من الميليشيات التابعة لإيران بالضربات الجوية الأميركية على دير الزور

محافظة دير الزور: أصيب 7 عسكريين من الميليشيات التابعة لإيران من الجنسية العراقية، جراء الضربات الجوية الأميركية التي طالت مواقع عسكرية تابعة للميليشيات في باديتي البوكمال والميادين بريف دير الزور الشرقي، قرب الحدود السورية-العراقية، وسط معلومات مؤكدة عن قتلى، وطالت الضربات مستودعات للسلاح والذخائر ضمن مواقع عسكرية للميليشيات ما أدى لإلحاق أضرار مادية فادحة وتدمير للسلاح.

يذكر أن الميليشيات التابعة لإيران مستنفرة بعد الضربات الأميركية، كما شوهدت سيارات الإسعاف وهي تنقل الجرحى من منطقة البوكمال أيضاً.

وأشار المرصد السوري خلال الساعات الفائتة إلى هبوط طائرة ضخمة في قاعدة “التحالف الدولي” بحقل “كونيكو” للغاز بريف دير الزور، بعد الاستهداف الذي تعرضت له القاعدة بشكل مباشر، وسط معلومات عن وجود جرحى من القوات الأمريكية.

بالتوازي مع ذلك، حلقت طائرات مسيرة وحربية على علو منخفض في أجواء المنطقة.

وانتشر عناصر قوات “التحالف الدولي” داخل القاعدة وخارجها، وقرب بلدة ذيبان وعند خط نهر الفرات في ريف دير الزور.

كما شهدت قاعدة رميلان في ريف الحسكة تحركات مماثلة لعناصر المشاة.

ودوت انفجارات عنيفة في منطقة حقل “كونيكو” للغاز الذي تتخذه قوات “التحالف الدولي” قاعدة عسكرية لها في شمال شرق سورية، وسط معلومات عن استهداف انطلق من مناطق نفوذ قوات النظام والميليشيات الإيرانية في ريف دير الزور المقابلة للقاعدة العسكرية، فيما انتشرت قوات “التحالف الدولي” في منطقة ذيبان بريف دير الزور المقابلة لمنطقة الميادين.