وصول رتل ثاني للقوات التركية المنسحبة من نقطة المراقبة بـ”تل الطوقان” إلى تحصينات جبل الزاوية بريف إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، انسحاب أكثر 60 آلية للقوات التركية من نقطة المراقبة في تل الطوقان المحاصرة، وانتشارها في مناطق تحصينات القوات التركية في جبل الزاوية بريف إدلب.

ويعد هذا الرتل الثاني خلال اليوم، حيث كان المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، انسحاب آليات جديدة من من نقطة الطوقان المحاصرة بريف إدلب، واتجهت الآليات إلى المواقع التركية في جبل الزاوية، حيث تشهد المنطقة هناك تحركات مكثفة للقوات التركية بالتزامن مع عمليات تحصين للنقاط.

وكان المرصد السوري قد سلط الضوء في 18 الشهر الجاري، على الانسحابات التركية من نقاط المراقبة التابعة لها والتي باتت مؤخراً ضمن مناطق نفوذ النظام السوري، ففي ما يخص النقاط التركية الرئيسية والبالغ عددها 12، انسحبت القوات التركية بشكل كامل من 5 منها وهي مورك وشير مغار بريف حماة، وعندان والراشدين بريف حلب، والصرمان بريف إدلب، كما تواصل انسحابها من 3 نقاط رئيسية وهي العيس والشيخ عقيل بريف حلب، والطوقان بريف إدلب، حيث تتواصل عمليات التفكيك وحزم الأمتعة ومن المرتقب أن يتم إفراغها بشكل كامل خلال الساعات والأيام القليلة القادمة.

في حين يتبقى 4 نقاط تركية رئيسية وهي في الأصل لم تحاصر من قبل قوات النظام، وتتمثل بـ نقطة اشتبرق غربي جسر الشغور والزيتونة بجبل التركمان وصلوة بريف إدلب الشمالي وقلعة سمعان بريف حلب الغربي.

أما بما يتعلق بالنقاط التركية المستحدثة، فرصد المرصد السوري انسحاب القوات التركية من 4 نقاط بشكل كامل، وهي معرحطاط والصناعة شرق سراقب ضمن الريف الإدلبي، ومعمل الكوراني بالزربة وقبتان الجبل بريف حلب، كما تواصل تفكيك معداتها تمهيد للانسحاب من نقطة الدوير شمال سراقب.

فيما لاتزال عدة نقاط تركية مستحدثة محاصرة ضمن مناطق النظام السوري ومنها مركز الحبوب جنوب سراقب ومعمل السيرومات شمال سراقب وترنبة غرب سراقب، ونقطة بريف حلب بالقرب من كفرحلب.