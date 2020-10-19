وصول شاحنات مدنية لإفراغ النقطة التركية في مورك تمهيداً لانسحاب القوات التركية وفقاً للاتفاقات مع الجانب الروسي

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن شاحنات مدنية وصلت إلى النقطة التركية في منطقة مورك ضمن مناطق نفوذ النظام السوري بريف حماة الشمالي، حيث بدأت القوات التركية بإفراغ النقطة العسكرية إلى الشاحنات تمهيداً للخروج منها وفقاً للاتفاق الروسي – التركي، ونشر المرصد السوري قبل ساعات، أن القوات التركية تواصل تحضيراتها للانسحاب من نقاطها العسكرية المتواجدة ضمن مناطق النظام السوري في ريفي حماة وإدلب، وذلك وفقاً للاتفاق الروسي – التركي، حيث تواصل تفكيك معداتها وحزم أمتعتها في كل من مورك وشير مغار بريفي حماة الشمالي والغربي، والصرمان وتل الطوقان والترنبة ومرديخ ومعرحطاط ونقطة شرق سراقب التي تقع في ريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، وسط معلومات عن انسحاب مرتقب للأتراك من نقاطها في ريف حلب ضمن مناطق النظام أيضاً وفقاً للاتفاق مع الروس.

وكان المرصد السوري وثق أمس، مقتل سائق شاحنة على الطريق الدولي بالقرب من مدينة سراقب، نتيجة إطلاق قوات النظام النار على الشاحنات المستأجرة لنقل معدات النقطة التركية في مورك شمالي حماة، حيث دخلت شاحنات سورية من منطقة الترنبة وتوجهت إلى سراقب للوصول إلى الطريق الدولي دمشق-حلب “m5”.

وكان المرصد السوري رصد، يوم أمس الأحد، أن القوات التركية المتمركزة في نقطة “مورك” الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف حماة الشمالي، بدأت بتفكيك معداتها وتوضيب “أمتعتها” تمهيداً للانسحاب من النقطة التي تعد أكبر نقطة عسكرية لها في ريف حماة الشمالي، والتي تتواجد فيها منذ نحو عامين و4 أشهر، وتأتي العملية هذه على الرغم من التصريحات التركية المتكررة من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بضرورة انسحاب قوات النظام من جميع المناطق التي سيطرت عليها منذ نيسان عام 2019، متوعداً بطردهم منها في حال عدم انسحابهم.