وصول ناقلتي نفط من إيران إلى سوريا

قالت خدمة “تانكر تراكرز” لتتبع حركة ناقلات النفط، إن ناقلتي نفط وصلتا اليوم الإثنين، من إيران إلى سوريا، وإن الناقلتين تحملان النفط الخام لسوريا وليس الوقود للبنان.