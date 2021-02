وصول 100 عربة مدرعة من بريطانيا إلى لبنان والهدف متعلق بحماية الحدود بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن وصول 100 عربة عسكرية مدرعة من نوع “لاند روفر” إلى لبنان، وطاقم أفراد بريطاني سيدرب القوات العسكرية اللبنانية على استخدامها.

100 armoured Land Rovers arriving in Lebanon along with Britain's 16 Air Assault Brigade to train the Lebanese Armed Forces in their use. Great news for the stability of 🇱🇧and the security of 🇬🇧 pic.twitter.com/uSDM6RrIi4

كما أشارت وزارة الدفاع إلى أن هدف تزويد لبنان بهذه الآليات المدرعة، يشمل بشكل أساسي “الدفاع عن حدوده مع سوريا”، موضحة أن هذه المدرعات من شأنها تعزيز فرص “منع الإرهابيين من الدخول إلى أوروبا”، و”وقف مهربي المخدرات والأسلحة الذين يعبرون الحدود”.

The UK has donated 100 armoured Land Rovers to the @LebarmyOfficial to defend its border with Syria. This will

❌Prevent terrorists entering Europe

❌Stop drugs & arms smugglers crossing the border

🇱🇧🇬🇧Build on Britain's relationship with Lebanon.https://t.co/Dwgq1bJDC4.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 12, 2021