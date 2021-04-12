المرصد السوري لحقوق الانسان


TOPSHOT - A picture taken on May 9, 2019 from northern port of Le Havre, shows Saudi cargo ship Bahri Yanbu (R) next to British crude oil tanker Nordic Space (L) waiting in the port of Le Havre. - French President defended his country's arms sales to Saudi Arabia and the United Arab Emirates on May 9, 2019 as campaigners focused attention on a new shipment set to leave from the northern port of Le Havre. Human rights groups have regularly denounced France for continuing to supply the Gulf states despite allegations of war crimes and civilian deaths during their military operations in neighbouring Yemen. (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP) (Photo credit should read JEAN-FRANCOIS MONIER/AFP via Getty Images)

وصول 3 ناقلات إيرانية إلى سورية والأسد يتهم أميركا بسرقة النفط

وعدت حكومة بشار الأسد السوريين اليوم الإثنين بـ “حل أزمة شح المشتقات النفطية” وضبط الأسعار، بعد وصول 3 ناقلات محمّلة بالنفط الخام إلى ميناء بانياس، غربي سورية أمس الأحد.
وفي حين توقعت المصادر الحكومية السورية، بحسب ما نقلت صحفها الرسمية، استمرار توارد الناقلات، أكدت أن الكميات الواصلة من النفط الخام ستغطي احتياجات السوق المحلية من البنزين والمازوت والفيول والغاز لقرابة شهرين.
وعاودت إيران تزويد نظام الأسد بالنفط الخام، بعد توقف لشهر، إذ وصلت أول ناقلة في السابع من أبريل/نيسان الجاري تحمل مليون برميل نفط خام، ليعلن إثرها مدير عام مصفاة بانياس، محمود قاسم، عودة المصفاة إلى العمل، بعد توقف دام شهراً، بسبب توقف النفط الخام، مؤكداً أن المصفاة تعمل حالياً بطاقة إنتاجية جيدة وتنتج جميع المشتقات النفطية.
بالمقابل، اتهم نظام بشار الأسد اليوم الإثنين، القوات الأميركية المتواجدة شمال شرق سورية، بـ”سرقة النفط السوري”، مشيراً بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” إلى أن “قوات الاحتلال الأميركي، أخرجت رتلاً جديداً يضم آليات وصهاريج معبأة بالنفط السوري المسروق وعدداً من الشاحنات من قواعدها المنتشرة في الجزيرة السورية إلى الأراضي العراقية”.

 

 

المصدر: العربي الجديد

قد يعجبك ايضا المزيد

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول