وصول 3 ناقلات إيرانية إلى سورية والأسد يتهم أميركا بسرقة النفط

وعدت حكومة بشار الأسد السوريين اليوم الإثنين بـ “حل أزمة شح المشتقات النفطية” وضبط الأسعار، بعد وصول 3 ناقلات محمّلة بالنفط الخام إلى ميناء بانياس، غربي سورية أمس الأحد.

وفي حين توقعت المصادر الحكومية السورية، بحسب ما نقلت صحفها الرسمية، استمرار توارد الناقلات، أكدت أن الكميات الواصلة من النفط الخام ستغطي احتياجات السوق المحلية من البنزين والمازوت والفيول والغاز لقرابة شهرين.

وعاودت إيران تزويد نظام الأسد بالنفط الخام، بعد توقف لشهر، إذ وصلت أول ناقلة في السابع من أبريل/نيسان الجاري تحمل مليون برميل نفط خام، ليعلن إثرها مدير عام مصفاة بانياس، محمود قاسم، عودة المصفاة إلى العمل، بعد توقف دام شهراً، بسبب توقف النفط الخام، مؤكداً أن المصفاة تعمل حالياً بطاقة إنتاجية جيدة وتنتج جميع المشتقات النفطية.

بالمقابل، اتهم نظام بشار الأسد اليوم الإثنين، القوات الأميركية المتواجدة شمال شرق سورية، بـ”سرقة النفط السوري”، مشيراً بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” إلى أن “قوات الاحتلال الأميركي، أخرجت رتلاً جديداً يضم آليات وصهاريج معبأة بالنفط السوري المسروق وعدداً من الشاحنات من قواعدها المنتشرة في الجزيرة السورية إلى الأراضي العراقية”.

المصدر: العربي الجديد