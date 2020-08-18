وفاة أول حالة مصابة بـ”كورونا” في ريف إدلب.. والسلطات الصحية تحجر “مشفى القدس” في الدانا

وفاة أول حالة مصابة بـ”كورونا” في ريف إدلب.. والسلطات الصحية تحجر “مشفى القدس” في الدانا

توفيت امرأة مسنة تحمل فيروس “كورونا” في بلدة الدانا بريف إدلب، وهي تعد حالة الوفاة الأولى في مناطق شمال غرب سورية.

على صعيد متصل، حجرت السلطات الصحية على كوادر مشفى القدس في مدينة الدانا بريف إدلب بسبب الإشتباه بعدة حالات مصابة بالفيروس.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى اليوم ارتفع إلى 51 وهم: طبيبان كانا يقيمان في تركيا، و22 شخصا بينهم كوادر طبية في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام في إدلب وأجزاء من حلب وحماة واللاذقية، و27 مصابا في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب، بينما ارتفعت حالات الشفاء في شمال غرب سورية إلى 38 حالة.