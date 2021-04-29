وفاة الأديب السوري نصر الدين البحرة

توفي اليوم الخميس الأديب والشاعر السوري نصر الدين البحرة في دار للمسنين بمدينة دمشق عن عمر يناهز 87 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ولد نصر الدين في دمشق، بحي مئذنة الشحم في 15 أغسطس عام 1934، وتخرج من جامعة دمشق حاملاً الإجازة في الفلسفة والدراسات الاجتماعية.

عمل نصر الدين البحرة في التعليم الابتدائي والثانوي مدرساً للفلسفة واللغة العربية في دمشق وبيروت. إلى جانب رسالته التدريسية عمل بالصحافة في أواسط الخمسينيات فكان محرراً وأمين تحرير لعدد من الصحف الصادرة في دمشق: صوت العرب والوعي والصرخة والطليعة والرأي العام.

ونال في 1955 الجائزةَ الأدبية الثانية في مهرجان وارسو الدولي للشباب والطلاب عن قصّته “أبو دياب يكره الحرب”.

وكتب القصة القصيرة والشعر العمودي وقصيدة النثر والدراسات الأدبية السينمائية والتاريخية وله مقالات كثيرة منشورة في الصحف السورية والعربية، وله مؤلفات كثيرة، وكان يقدم برامج إذاعية منذ عام 1952، كما قدم وشارك في تقديم كثير من برامج التلفزيون العربي السوري.

المصدر: البيان الاماراتي