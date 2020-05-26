وفاة شابين جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في مدينة خان شيخون جنوب إدلب

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان وفاة شابين جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، أثناء عملهم بزراعة أرضهم في مدينة خان شيخون الخاضعة لسيطرة قوات النظام في ريف إدلب الجنوبي.

وبذلك، يرتفع عدد الذين استشهدوا وقضوا وقتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، إلى 293 بينهم 65 مواطنة و83 طفلاً. ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.