وفاة طفلة متأثرة بإصابتها بطلق ناري طائش بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: توفيت طفلة 10 سنوات متأثرة بإصابتها برصاصة طائشة يوم أمس ببلدة الكشكية بريف دير الزور الشرقي، ضمن مناطق سيطرة “قسد”.

يأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني وانتشار السلاح ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

ووثق نشطاء المرصد السوري في 18 تشرين الأول الجاري مقتل مواطن جراء إصابته برصاصة طائشة خلال الاشتباكات المسلحة التي دارت مساء أمس بين مسلحين محليين وعناصر من قوات سوريا الديمقراطية في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي.